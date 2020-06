Kristen Stewart (Charlie's Angels, Twilight) gaat Diana spelen in Spencer, de biografiefilm over de in 1997 overleden Britse prinses. Pablo Larraín (Jackie) neemt de regie op zich, meldt Deadline woensdag.

De film laat drie dagen uit het leven van Diana zien. In deze dagen besefte de prinses dat ze niet meer verder wilde met haar echtgenoot Charles en dat het leven als toekomstig koningin niet voor haar weggelegd was.

"Wanneer iemand besluit om geen koningin te willen worden, en zegt: ik wil het alleen doen, dan is dat een groot besluit", zegt Larraín. "Het is een omgekeerd sprookje. Ik vond dat altijd fascinerend en ik denk dat het besluit van Diana heel moeilijk was. Dat is waar de film om gaat draaien."

Volgens de regisseur is de keuze op de dertigjarige Stewart gevallen omdat zij "een van 's werelds grootste actrices is". "Om deze rol goed te kunnen spelen, moet je mysterie kunnen uitstralen. Kristen kan dat, en laat daarnaast ook een enorme kwetsbaarheid maar ook kracht zien. Door die combinatie vind ik haar enorm geschikt voor de rol."

Naar verwachting starten de opnames begin 2021.