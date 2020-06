Shariff Korver, bekend van onder andere Infiltrant, Fenix en Temple, wordt de regisseur van de nieuwe verfilming van het boek Max Havelaar, zo meldt NLfilm. Korver gaat samen met Bo Tarenskeen, bekend van De Indië Monologen en Theater Na De Dam, het scenario schrijven.

"Ik heb altijd al een film willen maken over ons koloniaal verleden. Een film die dit verleden niet romantiseert, maar kritisch durft aan te pakken", aldus Korver.

In de bewerking wordt dieper ingegaan op het persoonlijke leven van Eduard Douwes Dekker. "Douwes Dekker heeft het boek geïnspireerd op zijn eigen ervaringen in Nederlands-Indië en zijn getroebleerde persoonlijkheid biedt een kans om in de film verder te gaan waar het verhaal van Max Havelaar stopt."

Producent NL Film maakte in februari al bekend te werken aan en nieuwe verfilming van de literaire klassieker Max Havelaar met producenten Kaja Wolffers en Sytze van der Laan.

De verfilming van het boek blikt met een hedendaagse kijk terug op het koloniale verleden en gebruikt beeldtaal die past bij een nieuwe generatie kijkers.

Het literaire werk geschreven door Multatuli, het pseudoniem van Eduard Douwes Dekker, was een aanklacht tegen de uitbuiting van de bevolking in Nederlands-Indië en het kolonialisme en werd in 1860 voor het eerst gepubliceerd.