Het personage Ferry Bouman uit de Netflix-serie Undercover krijgt een eigen film op Netflix. Zijn personage wordt vertolkt door acteur Frank Lammers. Dat meldt Netflix vandaag op Twitter.

Uit een video die Netflix via Twitter deelt, blijkt dat de film de titel Ferry krijgt. Ook is te zien dat actrice Elise Schaap een rol krijgt in de film. Zij speelt de vrouw van Ferry in de serie.

Undercover gaat over een criminele organisatie die zich bezighoudt met de productie van en de handel in xtc. Ferry Bouman staat aan het hoofd van de organisatie. De politie start een undercover-actie en infiltreert in het leven van Bouman. In de serie spelen onder anderen Tom Waes en Anna Drijver.

Wanneer de opnames van de film beginnen en wanneer de film op Netflix verschijnt, is nog niet bekend.