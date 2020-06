Debra Messing heeft een hoofdrol bemachtigd in een comedy over het Witte Huis in de jaren tachtig. De actrice die vooral bekend is van de comedy Will & Grace speelt in East Wing een overheidsfunctionaris tijdens het presidentschap van Ronald Reagan (1911-2004), meldt The Hollywood Reporter dinsdag.

East Wing is gebaseerd om de ervaringen van de moeder van bedenker Ali Wentworth. Wenthworth zal zelf ook een rol spelen in de comedy.

Het is nog niet bekend wanneer East Wing op televisie verschijnt. Behalve Messing en Wenthworth is de cast nog niet bekend.

Messing speelde Grace Adler in de comedy Will & Grace, die tussen 1998 en 2020 elf seizoenen kende. De 51-jarige actrice won voor haar acteerprestaties in de televisiecomedy in 2003 een Emmy Award voor beste hoofdrol.