Een filmbiografie over Lemmy Kilmister, beter bekend als Lemmy, is in de maak, dat meldt Deadline. De film over de in 2015 overleden frontman van Motörhead die momenteel de naam Lemmy draagt, wordt geregisseerd door Greg Olliver.

Oliver regisseerde eerder al de in 2010 verschenen documentaire Lemmy. Hij liet in een verklaring aan Deadline weten "zorgvuldig te werk te zijn gegaan" bij het ontwikkelen van de film, waar hij sinds 2013 aan werkt.

"Alles wat je over Lemmy hebt gehoord, is waarschijnlijk waar... niet omdat hij rock-'n roll-clichés omarmde, maar omdat hij ze creëerde", vertelde Olliver. "Marlboro Reds en Jack Daniels als ontbijt, speed als avondeten - allemaal waar. Maar achter die facade van rock 'n roll zat ook een meeslepende en gecompliceerde man die de koers hield en de muziek bleef spelen die hem blij maakte."

"We willen ervoor te zorgen dat we trouw blijven aan Lemmy, Motörhead-bandleden Phil Campbell en Mikkey Dee, en alle andere mensen die een belangrijke rol speelden in Lemmy's leven", aldus Olliver. "Dit wordt een film waar ze trots op zullen zijn."

Ontslagen wegens 'grillig gedrag'

De film gaat naar verluid over de jeugd van de zanger in Engeland, zijn vroege ervaringen als roadie voor Jimi Hendrix en zijn tijd met de psychedelische rockback Hawkwind (met wie hij vijf jaar doorbracht voordat hij werd ontslagen wegens 'grillig gedrag').

Toen Lemmy dertig was richtte hij Motörhead op. De band - die met nummers als Ace of Spades en Overkill een mix van luide en snelle rock 'n roll zou ontwikkelen - maakte de weg vrij voor bands als Metallica, Megadeth, Anthrax en anderen die de kloof overbrugden tussen heavy metal, thrash en punk.

Motörhead zou veertig jaar lang muziek opnemen en toeren, tot Lemmy's dood. De zanger overleed in 2015 op 70-jarige leeftijd aan hartfalen.