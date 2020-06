Jimmy Kimmel gaat de 72e editie van de Emmy Awards presenteren, zo maken ABC en de Television Academy dinsdag bekend. Het wordt de derde keer dat Kimmel de Emmy's presenteert, na de 64e editie in 2012 en de 68e editie in 2016.

"Ik weet niet waar we dit gaan doen of hoe we dit gaan doen of zelfs waarom we dit doen, maar we doen het en ik host het", aldus Kimmel in een verklaring. De presentator is ook als uitvoerend producent betrokken bij de ceremonie.

"Hij is een echte ceremoniemeester die deze industrie en haar mensen vereert; en net zoals Jimmy de afgelopen maanden met zijn eigen show heeft gedaan, zal hij deze gedenkwaardige gebeurtenis met hart en humor aanpakken en de broodnodige vreugde en optimisme brengen aan onze televisiecollega's en kijkers thuis", verklaart Karey Burke, directeur van ABC Entertainment, de keuze voor Kimmel.

De uitreiking van de televisieprijzen vindt op zondag 20 september plaats. Hoe de show eruit gaat zien, wordt op een later moment bekendgemaakt. Tijdens de Emmy Awards worden onder meer prijzen uitgereikt voor beste comedyserie, beste dramaserie en beste televisiefilm.

Maandagavond werd bekendgemaakt dat de Creative Arts Emmy Awards, die traditiegetrouw in het weekend voor de Emmy Awards gehouden worden, dit jaar online zullen plaatsvinden vanwege de coronacrisis. Bij de Creative Arts Emmy's worden vooral prijzen uitgereikt aan mensen die achter de schermen werken, maar er zijn ook awards voor documentaireseries en specials.