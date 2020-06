Er is een biopic over Wimbledon-tenniskampioen Arthur Ashe is in de maak, meldt Variety dinsdag. In de film zal niet alleen aandacht besteed worden aan de tenniscarrière van Ashe, maar ook aan de manier waarop hij zich inzette voor de zwarte gemeenschap.

Ashe's verhaal begon op de openbare tennisbanen in het Amerikaanse Richmond, Virginia. De tennisser groeide uit tot de enige zwarte man die tennistoernooien Wimbledon, US Open en Australian Open won en daarmee een nummer 1-positie in de wereld bereikte.

Terwijl Ashe in 1968 US Open won, worstelden de Verenigde Staten met de moorden op politicus Robert Kennedy (de broer van president John F. Kennedy) en Martin Luther King, protesten tegen de Vietnamoorlog en de mensenrechtenbeweging tegen raciale ongelijkheid.

De tennisser speelde destijds een belangrijke rol in de mensenrechtenbeweging in de VS en zette zich in tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika. De tennisser overleed in 1993 op 49-jarige leeftijd aan aids, nadat hij met hiv besmet was geraak bij een bloedtransfusie. Ashe richtte zich voor zijn dood op het het vergroten van het bewustzijn rondom de ziekte.

Academy Award-winnaar Kevin Willmott (bekend van BlacKkKlansman en Da 5 Bloods) neemt het scenario voor zijn rekening en de film wordt geproduceerd door Hyde Park Entertainment Group. Het project wordt gesteund door de erfgenamen van Ashe.

Er is nog geen verschijningsdatum bekendgemaakt.