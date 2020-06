DC Comics, bekend van stripfiguren als Aquaman, Batman, Superman, Wonder Woman en The Joker, heeft een eigen virtuele versie van stripbeurs Comic-Con aangekondigd. De DC FanDome vindt plaats op 22 augustus en tijdens het online evenement worden nieuwe films, series en strips uit het universum gepresenteerd.

DC heeft DC FanDome in het leven geroepen omdat de fysieke editie van het populaire Comic-Con dit jaar wegens de uitbraak van COVID-19 is geannuleerd. Het is voor het eerst in het vijftigjarig bestaan van de populaire conventie in San Diego, Californië, dat er een editie wordt overgeslagen. Wel heeft ook Comic-Con een virtuele versie van het evenement aangekondigd.

Elk jaar reizen bekende acteurs, actrices, regisseurs en stripmakers af naar San Diego om daar hun fans te vertellen en te laten zien wat voor plannen ze de komende tijd hebben en om vragen van fans te beantwoorden. Tijdens Comic-Con 2020 zou DC aanvankelijk de films The Flash en Wonder Woman 1984 presenteren. Dat zal nu waarschijnlijk gebeuren tijdens DC FanDome in plaats van op de virtuele editie van Comic-Con, die gehouden wordt van woensdag 22 juli tot en met zondag 26 juni.

DC FanDome duurt 24 uur en in die tijd krijgen fans van het DC-universum de mogelijkheid om te zien wat filmproducent Warner Bros. de komende tijd voor ze op de agenda heeft. Er zullen zes verschillende 'podia' zijn en het evenement is in ten minste tien verschillende talen beschikbaar. Ook zal er voor een aantal landen unieke content zijn.