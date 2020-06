De opnames van de dagelijkse soap The Bold and the Beautiful worden op woensdag weer hervat, meldt Variety dinsdag. Het is de eerste serie in de Verenigde Staten die weer start met filmen, zo schrijft de entertainmentsite.

Wel worden er verschillende maatregelen in acht genomen tijdens de opnames. Zo dragen de cast- en crewleden mondkapjes wanneer zij niet filmen, worden ze regelmatig getest op het coronavirus en zijn reeds gemaakte scripts herschreven om het aantal mensen dat aanwezig is op de set te beperken. Een coördinator zal op de set zijn om de veiligheid van de soapmedewerkers te kunnen bewaken.

Naar verwachting worden er in juli weer nieuwe afleveringen uitgezonden van de soap, die in 1987 van start ging op de Amerikaanse televisie. Halverwege maart werden de opnames wegens de coronacrisis gestaakt en de voorlopig laatste aflevering was eind april te zien. De afgelopen anderhalve maand zond zender CBS herhalingen van de serie uit.

De serie, die draait rond de rivaliteit tussen de families Forrester, Logan en Spencer, is nog altijd populair in de VS. Een aflevering trekt volgens CBS gemiddeld 3,2 miljoen kijkers. Het is daarmee de best bekeken serie aller tijden in de VS. RTL heeft de Nederlandse rechten van de serie in handen.

