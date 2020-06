Barry Atsma is een van de meest succesvolle acteurs van Nederland en is inmiddels in het buitenland ook een gewild acteur. Zijn kinderen hebben echter maar weinig gezien van zijn werk, want de films en series die hij maakt zijn vooral geschikt voor een ouder publiek. Dat hij nu in kinderfilm Engel meespeelt, is dan ook een welkome afwisseling.

"Het is zo fijn dat zij ook eens kunnen zien waar ik nou de hele dag zo druk mee bezig ben en waarom ik teksten voor me uit loop te mijmeren. Mijn oudste dochter is bijna veertien en begint nu wel een beetje te kijken naar wat ik gedaan heb, maar veel van de films zijn toch te heftig nog. En het is zo gênant om je vader met iemand in bed te zien liggen, dat wil ik ze niet aan doen", aldus de 47-jarige acteur in gesprek met NU.nl.

Atsma speelt in Engel de vader van hoofdpersoon Engel die door een klokje haar wensen en die van anderen kan laten uitkomen. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Isa Hoes en haar dochter Vlinder Kamerling. De actrice speelt zelf de moeder van Engel. Het was voor het eerst in twintig jaar dat Hoes en Atsma weer samen op de set stonden.

"Het werd een beetje een reünie van Rozengeur & Wodka Lime, want de regisseur, Dennis Bots, werkte toen ook al met ons. Dat is ook waarom ik ja heb gezegd, hoor. Meestal heb ik door alle mooie projecten die ik doe geen ruimte in de agenda voor kinderfilms, terwijl het wel heel leuk is. Toen Isa mij belde kon ik gewoon geen nee zeggen, ik wilde hier aan meewerken."

De film komt op 5 augustus uit en is daarmee een van de eerste grote Nederlandse producties die uitkomt sinds de uitbraak van het coronavirus. Dat is spannend, want bioscopen mogen nog maar beperkt open en het is maar de vraag hoeveel mensen de zaal in durven. Atsma: "Ik vind dat echt bewonderenswaardig, want het is echt een dilemma: ga je wachten met de film tot er weer meer mensen komen, of ga je het gewoon proberen omdat je graag wil laten zien wat je voor moois hebt gemaakt?"

Opnames kwamen stil te liggen door corona

Ook de opnames liepen gevaar door de coronacrisis. In april zouden nog enkele scènes worden opgenomen, maar door de vele maatregelen bleek dat niet mogelijk op dat moment. De acteur vreesde op een moment dat de film nooit af zou komen.

"Ik heb dat echt wel gedacht, al wil je dat natuurlijk niet te hard uitspreken naar de producenten of de regisseur. Ik mocht in Duitsland, waar ze hele goede en strenge regels hebben, al filmen en was echt verbaasd toen ik gebeld werd dat we toch konden opnemen in Nederland. Ze hebben alle maatregelen in acht genomen en soms zelfs plastic schermen tussen acteurs in gezet om de afstand te waarborgen. Die moeten er dan later weer uitgehaald worden, maar daar zie je in de film niks van."

In Duitsland zijn opnames van films en series al in volle gang en ziet Atsma hoe belangrijk het is goede regels te hebben. Hij pleit voor soortgelijke maatregelen in Nederland. "Iedereen loopt met mondkapje op en intieme scènes nemen we allemaal op op de dag dat we een coronatest hebben gedaan. Iedere drie dagen doen we een nieuwe, om er zeker van te zijn dat we geen risico's lopen of de ander risico laten lopen. Er is zelfs een team dat alles tussendoor steeds desinfecteert."

Atsma hoopt dat acteurs in Nederland tot contactberoep worden benoemd, volgens hem zou dat makkelijk kunnen want zoveel risico loopt een acteur niet. "Je hebt eigenlijk maar heel weinig mensen met wie je zo dicht op elkaar moet staan dat je maatregelen moet treffen. Dus die drie acteurs waarmee je zo nauw samenwerkt, moeten zich net zo goed houden aan de regels als jij doet en zo hou je elkaar gezond. Het is aan elkaar denken en met elkaar meedenken, dat moet lukken."