De Amerikaanse dramaserieThe Sinner krijgt een vierde seizoen, dat meldt televisiezender USA Network aan The Hollywood Reporter.

Hoofdrolspeler Bill Pullman kruipt in het vierde seizoen opnieuw in de rol van detective Harry Ambrose. Het is nog niet bekend wie er verder in de reeks meespelen. Het nieuwe seizoen zal volgend jaar op televisie te zien zijn. The Sinner was in 2017 oorspronkelijk bedoeld als miniserie.

In het eerste seizoen duikt detective Ambrose in het verleden van een onrustige vrouw (Jessica Biel) om vast te stellen waarom ze een man heeft doodgestoken. Biel, die ook uitvoerend producent is van de serie, werd voor haar acteerprestaties genomineerd voor een Emmy. Ook werd de eerste reeks genomineerd voor twee Golden Globe Awards.

In de twee series die daarna werden uitgebracht stond een ander verhaal centraal, met dezelfde detective in de hoofdrol.

De serie is in Nederland te zien op Netflix.