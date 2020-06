BAFTA heeft de uitreiking van de Film Awards in 2021 verplaatst naar 11 april, meldt Variety maandag. Hiermee volgt The British Academy het besluit van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences om de Oscars te verschuiven naar april.

De organisatie wil filmmakers die last hebben ondervonden van de coronamaatregelen langer de kans geven om zich aan te melden.

"Deze wijziging ten opzichte van de eerder aangekondigde datum van 14 februari erkent de impact van de wereldwijde pandemie en houdt rekening met een langere toelatingsperiode. Verdere details over de ceremonie zullen later in het jaar bekend worden gemaakt", laat BAFTA weten in een verklaring.

Oscar-uitreiking vindt ook later plaats

De BAFTA Film Awards worden normaliter een aantal weken voor de Oscars uitgereikt. Eerder op de maandagavond maakte de Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekend dat de 93e editie van de Oscars verplaatst wordt naar 25 april 2021. De show stond oorspronkelijk gepland voor 28 februari 2021.

De organisator van de Oscars schreef in een verklaring: "Met het uitstellen van onze uitreiking hopen we filmmakers de flexibiliteit te bieden die ze nodig hebben om hun films af te maken en uit te brengen zonder gestraft te worden voor iets waar niemand iets aan kan doen."

