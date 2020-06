De 93e editie van de Oscars is verplaatst naar zondag 25 april 2021, meldt de organisatie maandag in een verklaring. De show stond oorspronkelijk gepland voor 28 februari 2021, maar wordt uitgesteld vanwege de coronacrisis.

"Al meer dan een eeuw spelen films een belangrijke rol in het vinden van troost, inspiratie en vermaak in de donkerste tijden", aldus de organisatie. "Met het uitstellen van onze uitreiking hopen we filmmakers de flexibiliteit te bieden die ze nodig hebben om hun films af te maken en uit te brengen zonder gestraft te worden voor iets waar niemand iets aan kan doen."

"Deze komende Oscars zullen een historisch moment markeren, waarbij filmfans over de hele wereld samenkomen om zich te verenigen door middel van cinema", voegt de organisatie eraan toe.

Ook het Academy Museum of Motion Pictures, een nieuw filmmuseum in Los Angeles van de organisatie achter de Oscars, gaat later open als gevolg van de corona-uitbraak. Het museum zou worden geopend op 14 december 2020, maar de opening staat nu gepland voor 30 april 2021.

