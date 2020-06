De film Gone with the Wind keert terug naar HBO Max nadat de streamingdienst de Oscar-winnende film uit 1939 eerder van het platform verwijderde vanwege racistische stereotypen. Filmprofessor Jacqueline Stewart gaat "historische context" toevoegen aan enkele van de "verouderde en ongevoelige" aspecten van de film, meldt CNN maandag.

In een opiniestuk voor CNN liet Stewart weten mee te werken aan een disclaimer bij de film. "Ik zal een introductie geven om de film in verschillende historische contexten te plaatsen", schreef de zwarte professor van de University of California.

"Voor mij is dit een kans om stil te staan bij wat klassieke films ons kunnen leren. Op dit moment wenden mensen zich tot films voor raciale heropvoeding en de bestverkochte boeken op Amazon momenteel gaan over antiracisme en raciale ongelijkheid", aldus Stewart. "Als mensen zich echt in het onderwerp verdiepen, kunnen we misschien het meest eerlijke en productieve gesprek tot nu toe houden over de levens van zwarte mensen op het scherm en daarbuiten."

Stewart legde in haar essay uit hoe de film kan helpen antwoorden te geven op hoe discriminatie is ingebed in de samenleving en de popcultuur. "Juist vanwege de aanhoudende, pijnlijke patronen van raciale onrechtvaardigheid en minachting voor zwarte levens, moet Gone with the Wind in omloop blijven en beschikbaar blijven voor weergave, analyse en discussie."

Gone with the Wind wordt gezien als de succesvolste film aller tijden, maar is ook omstreden omdat slavernij op een kritiekloze wijze in beeld zou worden gebracht. De film werd offline gehaald tijdens het racismedebat dat wereldwijd gaande is naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Hij kwam op 25 mei om het leven na een hardhandige arrestatie door een witte politieagent.

Het is nog niet bekend wanneer Gone with the Wind weer op HBO Max te zien is.