Matthias Schoenaerts gaat volgens Variety de hoofdrol spelen in Wildlands, een nieuwe dramafilm die mede wordt geproduceerd door acteur Tom Hardy. De 42-jarige Belg speelt een bommenspecialist in de film, die zich afspeelt in Angola.

Het land in Afrika is bezaaid met landmijnen en het is de taak van Schoenaerts' personage om deze te ontmantelen. De regie is in handen van Kim Mordaunt, die eerder The Rocket maakte.

De regisseur zegt dat Wildlands aansluiting vindt bij de huidige tijdgeest. "Meer dan ooit hebben we verhalen nodig die laten zien dat mannen en vrouwen - zwart en wit - samenwerken en gezamenlijk doelen willen bereiken", vertelt de regisseur over zijn nieuwe project.

Wanneer de film te zien is, is nog niet bekendgemaakt.