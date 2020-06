De Creative Arts Emmy Awards, die traditiegetrouw in het weekend voor de gewone Emmy's gehouden worden, zullen dit jaar wegens de corona-uitbraak online plaatsvinden, meldt de Academy of Television Arts and Sciences (TV Academy) maandag.

Bij de Creative Arts Emmy's worden vooral prijzen uitgereikt voor werk achter de schermen, maar er zijn ook awards voor kleine categorieën als documentaireseries en specials.

Het is nog niet duidelijk of de digitale versie van de ceremonie plaatsvindt op 12 en 13 september, de data waarop het evenement gepland staat. "Het nieuwe format voor deze ceremonies is momenteel in ontwikkeling", aldus de TV Academy in een verklaring.

De 72e editie van de belangrijkste Emmy-uitzending staat nog steeds gepland op 20 september. De TV Academy en haar omroeppartner, ABC, zijn aan het onderzoeken hoe ze "ook tijdens een wereldwijde pandemie een show kunnen leveren die mensen bij elkaar brengt", aldus de organisator.

Daarnaast is het volgens de TV Academy belangrijk om tijdens de Emmy's "de ongekende nationale en wereldwijde vraag naar sociale rechtvaardigheid en gelijkheid" te erkennen en te ondersteunen. Hiermee refereert de organisatie aan de grootschalige protesten die in de Verenigde Staten en ook daarbuiten plaatsvinden na de dood van de zwarte George Floyd na een hardhandige aanhouding door een witte agent op 25 mei.

Dit jaar is het voor het eerst in de geschiedenis van de Emmy Awards na afloop van de ceremonies geen Governors Ball, een gala voor gasten, genomineerden, winnaars en verliezers.