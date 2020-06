De Indiase acteur Sushant Singh Rajput is afgelopen zondag dood aangetroffen in zijn woning in Mumbai. De Bollywoodster is 34 jaar oud geworden. Volgens internationale media is de politie gestart met een onderzoek.

Rajput maakte zijn opwachting in 2013, in de door Abhishek Kapoor geregisseerde film Kai Po Che! (zie foto: Rajput staat in het midden).

Ook speelde hij de Indiase cricketspeler Mahendra Singh Dhoni in de film M.S. Dhoni: The Untold Story en vertolkte hij jarenlang de rol van Manav in de televisieserie Pavitra Rishta.

De populariteit van Rajput in India is de afgelopen jaren zo hard gegroeid, dat ook de minister-president van het ruim 1,3 miljard inwoners tellende land zondag zijn medeleven betuigde.

"Een veelbelovende, jonge acteur, veel te snel van ons heengegaan. Hij excelleerde in films en series, inspireerde velen en laat enkele gedenkwaardige prestaties achter. Ik ben verbijsterd door zijn overlijden. Mijn gedachten zijn bij zijn familieleden en fans."