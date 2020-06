Barry Atsma sleept rollen binnen in grote buitenlandse producties en werkt momenteel in Duitsland aan een nieuwe serie. Een verhuizing naar het buitenland overweegt de acteur niet, hij woont fijn in Nederland.

"Je hoeft tegenwoordig niet je eigen land te verlaten om toch elders te kunnen werken. Ik krijg genoeg aanbiedingen, vooral voor tv-series van streamingdiensten die veel breder casten met acteurs uit verschillende landen", aldus de 47-jarige acteur in gesprek met AD.

"En ik zit ook nog regelmatig in Nederlandse films, zoals binnenkort Engel, gebaseerd op het boek van Isa Hoes. Bovendien is Amerika op dit moment geen fijn land om in te wonen."

Atsma zat door de coronacrisis een tijdje zonder werk, maar is nu sinds enige tijd weer aan het opnemen in Duitsland. Op de set zijn er strenge maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan. "Ik word elke drie dagen getest op corona, iedereen loopt met een mondkapje op en de 1,5 meter wordt door iedereen keurig in acht genomen. Niemand raakt de apparatuur van een ander aan."

Het werk is er niet per se makkelijker van geworden. "Overleggen met een mondkapje op is wel lastig. Besprekingen over hoe wij een scène opbouwen zijn lastig, omdat je de mimiek van de andere mensen niet ziet. De acteurs doen hun mondkapje pas af als ze voor de camera staan. Maar daarna gaan ze meteen weer op."

Atsma voelt zich ondanks alles heel veilig op de set. "Ik heb al een vrijscène gedaan en had gisteren een closecontactopname met de zoon uit de serie. Acteren is, omdat het om een beperkt groepje mensen gaat, een veiliger beroep dan kapper, masseur of fysiotherapeut. Ik voel me hier safer dan bij de Albert Heijn."