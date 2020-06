De strijd om de troon van Scandinavië is nog niet voorbij, maar de afleveringen van Vikings zijn eventjes op. NU.nl maakte in samenwerking met Superguide een lijstje van series die zich afspelen in het verleden.

Bloedvergieten, seks, bruut verraad en politieke intrige; fans van Vikings smullen ervan! In deze historische serie zit het daarmee wel goed. Hoewel, we hanteren in dit geval wel even een brede definitie van 'historisch', want vuurspuwende draken herinneren we ons niet uit de geschiedenisboeken.

1. Game of Thrones

Als de koning van het fictieve Westeros zijn laatste adem uitblaast, claimen verschillende adellijke huizen de troon van het rijk. De nobele Starks, de decadente Lannisters en de dappere Baratheons steken elkaar continu in de rug (en ook vaak gewoon in het gezicht, trouwens), terwijl het machtige huis Targaryen een comeback maakt in het Oosten. Tot overmaat van ramp sluimert er ook nog een monsterlijke dreiging in het hoge noorden…

Game of Thrones is te zien via het Movies & Series (X)L-pakket van Ziggo.

120 Game of Thrones trailer seizoen 1

2. The Bastard Executioner

Na het slot van Sons Of Anarchy gooide Kurt Sutter het over een andere boeg! Hij ruilde de ronkende motoren in voor briesende paarden in The Bastard Executioner. Een Welshe ridder wordt verraden door zijn Engelse 'bondgenoten' en zweert het geweld voortaan af. Het boerenleven bevalt Wilkin Brattle goed, totdat de Engelsen enorme belastingsommen opeisen. Er ontstaat een bloedig conflict, en Brattle gaat undercover in een Engels kasteel. Vermomd als beul is hij vastbesloten om een bloedbad aan te richten onder de Engelse adel.

120 The Bastard Executioner trailer seizoen 1

3. Knightfall

Vikings draait om de vroege middeleeuwen, waarin de Vikingen vanuit Scandinavië de ene rooftocht na de andere organiseerden. Knightfall speelt in de late middeleeuwen, waarin christenen het idee hadden om Jeruzalem en het Heilige Land terug te veroveren op de Saracenen. De serie gaat over de Orde der Tempeliers, die in Jeruzalem streed voor het christendom, maar thuis in Europa werd beschuldigd van de meest gruwelijke misdaden.

Tempelier Landry de Lauzon probeert de orde overeind te houden, terwijl de koning van Frankrijk deze club met alle macht tegenwerkt. Spanning, politieke spelletjes én bloederig geweld volgen. De twee seizoenen van Knightfall zijn momenteel te zien op Netflix.

120 Knightfall

4. The Last Kingdom

Uhtred van Bebbanburg (Alexander Dreymon) is de troonopvolger van het laatst overgebleven koninkrijk in Engeland: de zes andere zijn ingenomen door woeste Vikingen. Uhtred wordt gevangengenomen door het Deense opperhoofd Ragnar, maar als deze wordt verraden door zijn landgenoten staat Uhtred er weer alleen voor. Als troonopvolger probeert hij de macht over Bebbanburg terug te krijgen. Omdat Uhtred door Vikingen is opgevoed, kan hij maar moeilijk kiezen tussen loyaliteit aan Engeland én zijn Deense makkers.

Het vierde seizoen van de spannende serie verscheen onlangs op Netflix. Het vijfde seizoen van de serie wordt in 2021 verwacht.

120 The Last Kingdom trailer seizoen 1

5. Spartacus

In het oude Rome werden slaven gedwongen om tot de dood te vechten in de arena. De wreedheid waarmee ze behandeld worden, leidt in Spartacus tot de beroemde 'slavenoorlog'. De gladiator Spartacus komt met zijn collega's in opstand en begint een succesvolle guerrillacampagne tegen de Romeinse Republiek.

Naast spectaculaire actie biedt Spartacus veel politiek gekonkel. De man die de opstand weet te onderdrukken is in één klap de held van Rome, en de verschillende senatoren en generaals spelen allemaal een gevaarlijk spelletje. Spartacus is helemaal te volgen via Netflix.

120 Spartacus Blood and Sand trailer seizoen 1

6. Black Sails

De piratenserie Black Sails is de 'prequel' op het beroemde boek Treasure Island. Een marineofficier wordt oneervol ontslagen en besluit onder de naam 'kapitein Flint' carrière te maken als piraat. Naast verraderlijke concurrenten krijgt Flint het aan de stok met de Britse Oost-Indische Compagnie, die al die piratenstreken op zijn handelsschepen helemaal zat is!

De setting is natuurlijk totaal anders dan Scandinavië, maar de zwaardgevechten, de verhalen achter de zeerovers en het politieke gekonkel maakt Black Sails zeker de moeite waard om eens te proberen.

120 Black Sails trailer

7. Rome

Het oude Rome maakte een paar roerige periodes door en één van de spectaculairste tijdperken was de transformatie van republiek naar keizerrijk. Rome volgt deze omslag door de ogen van twee oud-soldaten die tot hun nek in het politieke gekonkel verzeild raken. De opkomst van Julius Caesar, zijn abrupte val, en de bloederige burgeroorlog om de macht in de 'Eeuwige Stad' komen allemaal voorbij.

Rome kreeg slechts twee seizoen op HBO, maar de invloed is nog steeds merkbaar. Historische series met een groot budget konden ineens weer, en bijna alle series in deze lijst danken hun bestaan (indirect) aan dit prestigeproject.

120 Rome trailer seizoen 1

Het zesde seizoen van Vikings is momenteel te zien op Netflix. In de eerste tien afleveringen van het slotseizoen maakt Bjorn zich gereed voor een oorlog met het Kievse Rijk, waar zijn broer Ivar ineens opduikt. De laatste tien afleveringen van Vikings volgen ergens later dit jaar. Er staat een spin-off gepland van de serie.

Bron: Superguide