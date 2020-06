Het internationale kinderfilmfestival Cinekid organiseert tijdens de 34ste editie tien festivals die verspreid door het land plaatsvinden. De evenementen zijn enkel bedoeld voor kinderen. Ouders zijn verboden, meldt de organisatie.

"De kinderen hebben dit jaar voor het eerst het rijk alleen op de verschillende Cinekid-festivals met events die verboden zijn voor ouders", staat in een persbericht. "Dit geeft ook gehoor aan de coronamaatregelen. Want waar volwassenen afstand moeten houden, hoeven kinderen dat niet. Voor de allerkleinsten is er wél een programma waar de ouders mee naartoe kunnen."

Naast de tien festivallocaties worden in de herfstvakantie in ruim 25 filmtheaters in verschillende steden kleinere Cinekid on Tour programma's aangeboden. Ook wordt er een online platform gecreëerd. Zo hoopt de organisatie meer kinderen bereiken.

Tijdens het festival zijn er digitaal, via Cinekid Thuis en op locatie dagelijks live events te beleven zoals filmpremières met makers erbij, workshops en masterclasses.

Al ruim dertig jaar zet Stichting Cinekid zich in op het gebied van kindermedia en iedere herfstvakantie vindt Cinekid plaats op bijna veertig locaties in het land. Daarmee is het het grootste kindermediafestival ter wereld.

Het Cinekid Festival vindt van 10 tot en met 25 oktober 2020 online en verspreid door het land plaats.