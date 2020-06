De releasedatum van de langverwachte vierde Matrix-film is wegens de coronapandemie met een heel jaar opgeschort naar april 2022. Dat heeft Warner Bros. bekendgemaakt.

In maart werd al bekendgemaakt dat de opnames van het vierde deel van de film waren stilgelegd. Toen was echter nog onduidelijk welke gevolgen het zou hebben op de releasedatum van de film.

De opnames van de film, die gaat over rebellen die tegen een zelfdenkend computersysteem vechten, gingen afgelopen februari van start.

De film herenigt regisseur Lana Wachowski met hoofdrolspelers Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss, die respectievelijk Neo en Trinity spelen. Nieuwe castleden zijn onder meer Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), Jonathan Groff (Mindhunter), Jessica Henwick (Game of Thrones) en Neil Patrick Harris. Bovendien keert Jada-Pinket Smith terug om Niobe te spelen.

The Matrix is niet de enige Warner Bros.-film waarvan de releasedatum is verzet. Tenet van Christopher Nolan werd met twee weken verschoven naar 31 juli 2020, Wonder Woman 1984 komt nu twee maanden later uit op 2 oktober 2020 en Godzilla vs. Kong zou aanvankelijk in november tijdens het Thanksgiving-weekend in première gaan, maar is verplaatst naar 21 mei 2021,