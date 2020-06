Het gaat langer duren voordat de films Tenet en Wonder Woman 1984 in de bioscoop te zien zijn. Filmstudio Warner Bros. maakt bekend dat Tenet twee weken later verschijnt, terwijl het vervolg op Wonder Woman met meer dan een maand is uitgesteld.

Sciencefiction-actiefilm Tenet, geregisseerd door Christopher Nolan, was een van de eerste blockbusters die uitgebracht moest worden na de lockdown als gevolg van de coronacrisis. De film zou op 16 juli in Nederland verschijnen en een dag later in de Verenigde Staten. Het uitbrengen van de film is nu met twee weken uitgesteld.

Warner Bros. hoopt dat er eind juli meer bioscopen in de Verenigde Staten weer geopend zijn, zodat een groter publiek bereikt kan worden. Momenteel zijn bioscopen in enkele staten wel open, maar houden de meeste grote ketens hun deuren nog gesloten.

Als plaatsvervanger wordt Nolans klassieker Inception nu op 17 juli teruggebracht in de Amerikaanse bioscopen, tien jaar nadat de film verscheen.

Wonder Woman 1984 voor de tweede keer uitgesteld

Voor superheldenfilm Wonder Woman 1984 is het de tweede keer dat de releasedatum moet worden verschoven. De film stond in eerste instantie gepland voor 5 juni, maar dit werd verschoven naar 14 augustus na de uitbraak van COVID-19. Nu wordt er nog eens anderhalve maand aan toegevoegd met de release op 2 oktober.

"Het gaat eindelijk gebeuren en ik heb er zoveel zin in", schrijft hoofdrolspeler Gal Gadot op Twitter. Ze bedankt alle fans die hen hebben bijgestaan. "We hadden dit niet zonder jullie kunnen doen. Ik kan niet wachten tot jullie de film mogen zien. Het wordt het wachten waard", belooft de actrice.