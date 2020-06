De organisatie achter de uitreiking van de Oscars heeft vrijda veranderingen aangekondigd om meer diversiteit rond de uitreiking van de filmprijzen te bereiken. De maatregelen gaan in na de eerstvolgende Oscaruitreiking, die gepland staat op 28 februari 2021.

Vanaf 2022 kunnen de juryleden van de Oscars de inzendingen het hele jaar zien, om zodoende alle films gelijke kansen te bieden. Ook zullen er altijd tien genomineerden zijn in de categorie beste film, in plaats van een jaarlijks wisselend aantal.

De organisatie achter de filmprijzen is verder van plan om nieuwe eisen te stellen aan het nominatieproces om zodoende meer diversiteit in de nominaties voor de filmprijzen te bereiken.

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences belooft een reeks initiatieven voor meer diversiteit en inclusiviteit, onder de naam Academy Aperture 2025. Volgens de organisatie is dat een reactie op de kritiek die de organisatie van de filmprijzen ontving onder de noemer #OscarsSoWhite.

"Hoewel we stappen hebben gezet, is er nog veel werk te doen", aldus de directeur van de Academy Dawn Hudson. "Er is een urgente noodzaak om deze zaken aan te pakken."

#OscarsSoWhite geïntroduceerd in 2015

In januari 2015 introduceerde April Reign de hashtag #OscarsSoWhite. De toenmalig advocaat zag haar oproep voor meer diversiteit rond de Oscars uitgroeien tot een protestbeweging die het gebrek aan diversiteit bij de Academy of Motion Picture Arts and Sciences aan de kaak stelde.

In 2016 stelde de organisatie achter de Oscars drie bestuursleden aan met een niet-witte of niet-Amerikaanse achtergrond. In februari was de Zuid-Koreaanse film Parasite de eerste niet-Engelstalige winnaar in de categorie beste film.