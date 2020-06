Olivia Munn heeft de hoofdrol bemachtigd in de sciencefictionfilm Replay, meldt Variety vrijdag. De actrice zal de rol vertolken van de echtgenote van een man die ontvoerd en vervolgens vermoord wordt.

Munn zal Replay ook produceren. Het is niet duidelijk of dit meer inhoudt dan een contractuele constructie om meer te verdienen aan het filmproject.

De film is momenteel in preproductie. Jimmy Loweree neemt het script en de regie op zich. De rest van de cast is nog niet bekend.

Munn speelde eerder in de films X-Men: Apocalypse en The Predator. De 39-jarige Amerikaanse speelde ook in de dramaserie The Newsroom.