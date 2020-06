John Cleese heeft in gesprek met The Sydney Morning Herald gereageerd op het nieuws dat het Britse UKTV een befaamde aflevering van Fawlty Towers heeft verwijderd. De hoofdrolspeler kan zich niet vinden in het besluit en meent dat de betreffende scène niet als racistisch, maar juist als kritiek op racisme moet worden gezien.

"Een van de dingen die ik in de laatste 180 jaar heb geleerd is dat mensen veel verschillende soorten humor kunnen hebben", zegt de tachtigjarige Cleese in gesprek met de Australische krant.

UKTV liet weten dat het om de aflevering The Germans gaat, waarin onder meer een majoor te zien is die zich racistisch uitlaat over een cricketteam. Volgens Cleese wordt de majoor in de scène juist belachelijk gemaakt en niet de personen in het sportteam.

"Tja, als mensen te stom zijn om dat niet te niet begrijpen - wat kan ik er dan over zeggen? Fawlty Towers heeft ontzettend veel mensen vreugde gebracht, waarom zou je dat tot een einde willen brengen", vraagt de Brit zich af.

Ook vraagt Cleese zich af of het wel verstandig is om Fawlty Towers en andere onderdelen van onze cultuur aan te passen naar "hedendaagse morele normen". "Mogen we nu ook niet meer kijken naar de werken van Caravaggio, omdat hij ooit iemand heeft vermoord?"

De afgelopen dagen werden er meer oude televisieshows scherper onder de loep genomen, naar aanleiding van de Black Lives Matter-beweging. Zo verwijderde Netflix het komische programma Little Britain, vanwege zwartgeschminkte personages in een aantal afleveringen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond de antiracismeprotesten in ons liveblog.