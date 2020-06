Rundfunk: Jachterwachter, de filmversie van de absurde comedyserie Rundfunk, is een van de eerste nieuwe films die sinds de lockdown vanwege de coronacrisis te zien zijn in de Nederlandse bioscopen. De film krijgt wisselende kritieken.

De Telegraaf - 1,5 ster

"De eerste speelfilm van Rundfunk vliegt lekker mallotig uit de startblokken, onder meer met Pierre Bokma als Bosbooms rappende en geldverslaafde vader. Maar al snel gaat het bergafwaarts met de humor. Naast een reeks uitgemolken campingideeën over volle douches en wc's, wandelt er een pedofiel met een camera voorbij, een man met een zwaard in zijn buik en een violist wiens hondje wordt doodgeschoten."

"Rundfunk maakt graag grappen over kwetsbare mensen die het nog eens extra moeten ontgelden. In Jachterwachter ligt de focus daarbij helaas meer op het schokken zelf dan op de grap die eruit moet volgen. Vaak ontbreekt er een punchline, eindigt een scène simpelweg in de overtreffende trap van grofheid. Dat probleem dook al eerder op in de televisieserie waar de makers mee bekend werden, en leek in hun recentere theatertours juist wat meer te zijn verdwenen."

"Wat in theater nog energiek absurdisme was, verandert nu in willekeurig sadisme. En dat is een stuk minder grappig."

De volledige recensie in De Telegraaf lees je hier.

AD - 4 sterren

"De makers van Rundfunk: Jachterwachter hadden hun eigenzinnigheid al bewezen met een televisieserie die een behoorlijke aanhang heeft. Voor een speelfilmvariant moest iets anders worden verzonnen."

"Vandaar dat het verhaal zich afspeelt op een belabberde camping die rijp is voor de sloop. Yannick van de Velde speelt de opziener, een van de ondankbaarste beroepen van Nederland. Een soort Joris Goedbloed die zich uit de naad werkt voor ondankbare gasten. De komst van een voormalige kindster (Tom van Kalmthout) als mogelijke rechterhand lijkt uitkomst te bieden, maar het pakt anders uit: het leidt tot apocalyptische taferelen, waarbij zelfs een hoogbejaarde Jozef en Maria een Jezuskind ter wereld brengen."

"De humor van Rundfunk: Jachterwachter schrijnt en schuurt. Anderhalf uur kijken is voor de haters een ware hel. Maar wie openstaat voor deze onvoorspelbare chaos heeft een geslaagde avond."

De volledige recensie in het AD lees je hier (scrol naar beneden).

de Volkskrant - 2 sterren

"De speelfilmuitvoering van het Rundfunk-universum is zonder meer ambitieus. Rundfunk: Jachterwachter oogt met zijn precieze Wes Anderson-achtige stilering en gelige kleurfilter in ieder geval als een echte film. Ook is er een poging tot een overkoepelende verhaallijn: over Ronnie Bosboom dus, vroeger een jochie met een gouden keeltje dat door zijn vader (Bokma, wederom) het podium op werd geslagen, tegenwoordig een geknakte twintiger die zichzelf na jaren in een kliniek op de camping bij elkaar probeert te rapen."

"Het blijkt vooral een kapstok voor een niet-aflatende stroom quasiprovocerende sketches over kuil gravende Duitsers, dementerende bejaarden, verkrachting en poep. Soms treffen ze doel, verrassen ze door hun onpeilbare absurdisme of onbeschaamde smakeloosheid, zijn ze visueel interessant uitgewerkt of aanstekelijk plezierig gespeeld. Vaker verzuipen ze in een poging van de makers om onophoudelijk grappig te willen zijn."

"Dit is een film als een YouTube-compilatie, vol grapjes die zelfs binnen dit korte tijdsbestek uiteindelijk frontaal op hun houdbaarheidsdatum stuiten. Daarmee gaat in dit geval een zichtbare hoeveelheid komisch en filmisch talent verloren."

De volledige recensie in de Volkskrant lees je hier.