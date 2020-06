Met Da 5 Bloods maakte Spike Lee een Vietnam-oorlogsfilm vanuit het perspectief van zwarte Amerikaanse soldaten. Hoewel ververtegenwoordigd in het Amerikaanse leger hebben die veelal slechts een bijrol in de films over de oorlog die woedde tussen 1955-1975. De Netflixfilm over vier zwarte Vietnamveteranen die een halve eeuw later terugkeren naar het Aziatische land om daar enkele rekeningen te vereffenen krijgt waardering voor het invullen van een gat in de filmgeschiedenis.

AD - vier sterren

"Laat het maar aan Spike Lee over om een genrefilm te maken die meer om het lijf heeft dan de kijker in eerste instantie verwacht. Zijn Vietnamdrama Da 5 Bloods is een behalve een spannende avonturenfilm ook een geschiedenisles over hoe de zwarte Amerikaanse soldaten in het leger door de jaren heen zijn behandeld."

"Oorspronkelijk zou het verhaal door Oliver Stone worden verfilmd, maar die haakte af, waarna Lee zijn stempel op het project kon drukken. Hij begint met de historische verklaring van bokslegende Mohammed Ali die uitlegt waarom hij als zwarte Amerikaan niet in Vietnam wil vechten."

"De hele film is doorspekt met voorbeelden van zwarte soldaten die onheus bejegend zijn. Verder citeert Lee erop los. Zelfs Die Walkure van Wagner, als hommage aan Apocalypse Now, haalt hij uit de kast. Maar zijn film gaat vooral over broederschap en racisme. Dat maakt zijn film brandend actueel."

De Volkskrant - drie sterren

"Het misstaat niet, in een film die zich wel vermaakt met slagveldscènes, maar wegblijft van heroïek. Da 5 Bloods zet de kijker voortdurend iets op afstand, de film wil vooral een commentaar zijn op de oorlog en al die eerdere Vietnamfilms."

"Lee laat de goudkoorts inwerken op zijn veteranen en confronteert de mannen met het morele ongelijk van de toenmalige strijd. En wrijft ons gruwelijk écht beeld op het netvlies, van het door de Amerikanen aangerichte bloedbad bij My Lai."

"Niet alles in de onverhoedse vertelstructuur werkt even sterk. De verwikkelingen met een Frans mijnopruimteam (in het nu) zijn behalve kolderiek ook wat flauw. Enkele plotbochten worden wel heel makkelijk afgesneden door Lee en zijn (drie) mede-scenaristen. En dialoog dient soms nadrukkelijk voor de overdracht van historische context."

"Maar Lee’s aperte eigenzinnigheid dwingt bewondering af. Da 5 Bloods hoort thuis in de Vietnamfilmcanon."

NRC - twee sterren

"Lee heeft niet willen kiezen tussen serieus drama, avontuur en komedie. De veteranen in Da 5 Bloods zijn behalve naar hun vriend ook op zoek naar een verborgen schat van goudstaven. Da 5 Bloods is daarnaast een te expliciete geschiedenisles. De schoolmeesterachtige verwijzingen naar hoogtepunten en dieptepunten uit de historie van zwart Amerika volgen elkaar snel op."

"Op het eerste gezicht lijkt het gewaagd dat Lee van veteraan Paul (Delroy Lindo) een Trump-fan heeft gemaakt, met Make America Great Again-petje. Hij behoort tot de kleine groep zwarte Amerikanen – minder dan 10 procent – die Trump steunt. Maar al snel is duidelijk dat Paul ernstige psychische schade heeft opgelopen in de oorlog. Hij is vooral een patiënt."

"Lee maakt zijn anti-Trump boodschap zo al te duidelijk en direct. Die behoefte is misschien begrijpelijk, maar Zulk pamflettisme helpt de film niet echt vooruit."

De Telegraaf - drie sterren

"Zoals hij vaker doet, trapt Spike Lee zijn tweeënhalf uur durende film af met een fotomontage waarin hij de onderdrukking van zwart Amerika in historisch perspectief zet. Naast de nieuwe Vietnam-avonturen van zijn voornaamste personages, krijgen we hen later ook te zien tijdens de oorlog, maar dan wel als de mannen op leeftijd die het nu zijn. Langzaam ontrolt zich zo langs twee met elkaar verweven tijdlijnen een verhaal waarin de onderlinge spanningen steeds verder oplopen."

"In Spike Lee’s beste werk (Do the right thing, Malcolm X, BlacKkKlansman) weet hij zijn boodschap feilloos te verpakken. Dit keer lukt hem dat minder goed, omdat het scenario aan elkaar hangt van toevalligheden en ook zijn regie wat rommelig oogt."

"Toch blijft Da 5 Bloods wel boeien, terwijl het belang van wat Lee te vertellen heeft nu groter voelt dan ooit. Omdat zijn film op een amusante en soms ronduit schrijnende manier duidelijk maakt dat de Black Lives Matter-beweging van nu op de schouders van reuzen staat, die al eerder deze strijd tegen raciale ongelijkheid zijn aangegaan. Treurig alleen dat die strijd nog lang niet gestreden lijkt."

