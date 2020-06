Een jaar nadat hij een Oscar won voor BlacKkKlansman is Spike Lee terug met zijn eerste Netflix-film. Ook Da 5 Bloods zit vol verontwaardiging over de Amerikaanse regering, haat in de maatschappij en de onderdrukking van zwarten. NU.nl blikt vooruit op het Vietnamdrama, dat vanaf vrijdag te zien is.

Een groep zwarte soldaten neemt in Da 5 Bloods het recht in eigen handen. In een flashback zien we hoe ze aan het front een grote kist met goudstaven vinden, eigenlijk bedoeld voor Vietnamezen die meevechten tegen de Vietcong. Maar de mannen besluiten er zelf beslag op te leggen, "voor elke zwarte soldaat die niet thuis is gekomen."

Da 5 Bloods speelt zich ruim veertig jaar na die gebeurtenissen af. Paul, Otis, Eddie en Melvin reizen naar Vietnam om de verstopte goudstaven in de jungle terug te vinden.

En om het verdwenen lichaam van Norman, hun Martin Luther King-achtige kameraad, mee naar huis te nemen. Nadat de vier mannen een deal hebben gesloten om het goud weg te kunnen smokkelen, trekken ze met een gids de rimboe in.

'Make America Great Again'

In de loop der jaren is er echter een wig gedreven tussen de oude vrienden. Hun oorlogstrauma's, gecombineerd met decennialange onderdrukking in de Verenigde Staten, hebben verschillende mensen van ze gemaakt. Waar Otis nog vol compassie zit en hoopt op een nieuw leven met zijn vrouw en dochter in Vietnam, loopt de wantrouwige Paul steevast rond met een Make America Great Again-petje.

Een opzet voor veel politieke statements, waar Lee dan ook bekend om staat. Zo deelde hij onlangs nog een video waarin hij de overeenkomsten liet zien tussen zijn eigen Do The Right Thing (1989) en de fatale arrestaties van George Floyd (2020) en Eric Garner (2014). Ook in Da 5 Bloods is dat engagement duidelijk aanwezig.

Jungleavontuur met technische gebreken

Een deel van de film is letterlijk bedoeld als geschiedenisles. In de eerste minuten toont een reeks archiefbeelden het zaaien van dood en verderf door de Verenigde Staten sinds de Vietnamoorlog. Foto's en video's flitsen ook later nog door de film heen, terwijl personages bijvoorbeeld discussiëren over zwarte burgerrechten of machtsmisbruik. Tegen het eind van de film barst de radicaliserende Paul uit in een felle monoloog. "Jullie hebben me kwaadaardig gemaakt", bijt hij zijn regering toe terwijl hij recht in de camera kijkt.

Met tweeënhalf uur neemt Lee de ruimte om verschillende plotwendingen in zijn jungleavontuur te stoppen, afgewisseld door vriendendrama en flashbacks waarin de grijzende acteurs zelf hun veertig jaar jongere versies spelen. Op de soundtrack keert Marvin Gaye veelvuldig terug, net als een luid orkest van epische trompetten en strijkers.

Da 5 Bloods pakt groot uit met emoties en vertoont soms technische gebreken (geluid, montage), waarmee hij meer in het straatje past van Lee's kleinere films dan bioscoopsuccessen als BlacKkKlansman en Inside Man. De hoofdrollen worden gespeeld door Delroy Lindo (Paul), Clarke Peters (Otis), Norm Lewis (Eddie) en Isiah Whitlock Jr. (Melvin). Chadwick Boseman, met name bekend door zijn hoofdrol in Black Panther, is in de flashbacks te zien als Norman.