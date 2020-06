Walt Disney Studios is bezig met een musicalfilm die gebaseerd is op de muziek van Lionel Richie, meldt Variety. Het project heeft de werktitel All Night Long gekregen, naar de hit uit 1983 van de zanger.

All Night Long zou een liveactionfilm worden. Het filmproject bevindt zich nog in het beginstadium.

Richie zou als producer verbonden zijn aan het project, hoewel onduidelijk is of dat meer inhoudt dan dat hij alleen zijn naam aan het project verbindt ter promotie. De zanger was volgens Variety niet bereikbaar voor commentaar.

Het is niet bekend wanneer de musicalfilm met muziek van Richie zijn première zal beleven. Ook over de cast en de regisseur is nog niets bekend. Pete Chiarelli, als schrijver onder meer bekend van de films Crazy Rich Asians en The Proposal, is bezig met het schrijven van het script.