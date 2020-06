De jaarlijkse Movie & TV Awards van televisienetwerk MTV, die aanvankelijk later deze maand zouden worden uitgezonden, zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld wegens zorgen over het coronavirus, meldt Variety dinsdag.

Volgens Variety heeft MTV er lang over nagedacht om de jaarlijkse prijsuitreiking naar december te verplaatsen, maar omdat het nog niet duidelijk is of december een haalbare optie is, heeft MTV nog geen nieuwe datum aangekondigd.

Hoewel veel prijsuitreikingen online plaatsvinden, heeft MTV besloten om die aanpak niet te volgen. Mocht het evenement dit jaar niet plaatsvinden, dan wordt het de eerste keer dat het evenement wordt overgeslagen sinds de oprichting van de MTV Movie Awards in 1992.

Video Music Awards

Momenteel is MTV wel de opties aan het onderzoeken om de Video Music Awards (VMA's), die op 30 augustus zouden moeten plaatsvinden, door te kunnen laten gaan.

"We onderzoeken samen met overheidsfunctionarissen, de medische gemeenschap en belangrijke belanghebbenden hoe de VMA's van 2020 op 30 augustus veilig kunnen worden gehouden in het Barclays Center (een stadion in New York, red.)", vertelde een MTV-woordvoerder in mei aan Variety.

"De gezondheid van alle betrokkenen is onze eerste prioriteit. Daarnaast werken we aan verschillende noodplannen om de uitreiking overal ter wereld uit te kunnen zenden, inclusief virtuele uitvoeringen of een publieksloze show."