Netflix heeft vrijdag de BBC-serie Little Britain van het streamingplatform verwijderd, omdat de acteurs in bepaalde rollen een zwart geschminkt gezicht (blackface) hebben, meldt Variety dinsdag.

De serie is ook verwijderd van BBC iPlayer, het streamingplatform van BBC. "Er zijn veel oude programma's beschikbaar op BBC iPlayer die we regelmatig beoordelen. De tijden zijn veranderd sinds Little Britain voor het eerst werd uitgezonden, daarom is het programma momenteel niet beschikbaar op BBC iPlayer", aldus een woordvoerder van de BBC.

Little Britain werd tussen 2003 en 2005 op televisie uitgezonden en is geschreven door Matt Lucas en David Walliams, die zelf ook in de serie te zien zijn. De witte komieken speelden personages met verschillende etnische achtergronden en maakten daarvoor gebruik van schmink.

In 2017 vertelde Lucas al aan het tijdschrift The Big Issue dat hij de show nu niet meer op dezelfde manier zou maken. "Het zou mensen kwetsen. We maakten toen een wredere soort comedy dan ik nu zou doen."



"De samenleving is sindsdien erg veranderd en mijn eigen opvattingen zijn geëvolueerd. Er was geen slechte bedoeling. Het enige waar je ons van kon beschuldigen was hebzucht. We wilden gewoon laten zien dat we hele diverse rollen kunnen spelen", aldus Lucas.

HBO verwijdert Gone with the Wind

Ook HBO Max heeft een titel verwijderd. Het gaat om Gone with the Wind uit 1939. Volgens HBO was de film "een product van zijn tijd" en komen er vooroordelen in voor die "zowel toen als nu verkeerd zijn".

HBO is van plan de film later opnieuw aan te bieden na een discussie over de historische context ervan.

De beslissingen van Netflix en HBO komen voort uit het wijdverbreide protest tegen racisme als gevolg van de dood van George Floyd, de zwarte Amerikaan die onlangs door politiegeweld om het leven kwam.