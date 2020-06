Michiel ten Horn, die eerder de films De ontmaagding van Eva van End en Aanmodderfakker en de Netflix-serie Ares maakte, komt met een horrorserie over bokkenrijders.

In Bokken sluit een jonge afstammeling van de bokkenrijders een pact met de duivel.

"Bokken wordt een fictieve, beklemmende, bovennatuurlijke en zeer cinematografische serie, die de duistere mythe van de bokkenrijders verbindt met het heden. Opgroeiend in Limburg fascineerde dit verhaal me al", zegt Ten Horn in een reactie.

"Met name hoe realiteit en fictie door elkaar liepen. In de researchperiode zag ik steeds meer parallellen met de huidige situatie in crimineel Limburg. Daar ligt de basis voor dit plan."

Volgens de overlevering waren bokkenrijders personen of geesten die door de lucht reden. In de achttiende eeuw werd de naam gegeven aan gewelddadige bendes in het huidige Zuid-Limburg.

Het is nog niet duidelijk waar en wanneer Bokken te zien is.