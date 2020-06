Door de dood van de ongewapende zwarte Amerikaan George Floyd na politiegeweld staan films en series over de achtergronden van racisme tegen zwarte mensen meer in de belangstelling. Een greep uit het aanbod rond het thema racisme en Black Lives Matter door de jaren heen.

Films

Do The Right Thing (1989)

De door Spike Lee geregisseerde film behandelt de gebeurtenissen op een warme dag in Brooklyn, wanneer de spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen en politiegeweld tot uitbarsting komen. De film, waarin Lee zelf een belangrijk personage vertolkt, combineert humor met inzichten in de spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen in de Verenigde Staten.

Malcolm X (1992)

Eveneens van de hand van Lee is Malcolm X, over het leven van Malcolm Little, later bekend als mensenrechtenactivistist Malcolm X. De film, met Denzel Washington in de titelrol, biedt inzicht in de historische achtergronden van racisme in de Verenigde Staten.

Hoe duur was de suiker? (2013)

Gebaseerd op de historische roman Hoe duur was de suiker? van Cynthia McLeod speelt de film zich af in Suriname in de periode 1765-1779. Boek en film proberen de vraag te beantwoorden hoe het leven van slaven eruit ziet in een door Nederland gedomineerde klassenmaatschappij.

Hoe duur was de suiker

Selma (2014)

Het op ware gebeurtenissen gebaseerde Selma speelt zich af in 1965, wanneer Martin Luther King drie vreedzame protestmarsen organiseert van Selma (Alabama) naar Montgomery (Alabama) in 1965. Hierbij kwam de Afro-Amerikaanse bevolking op straat om te ijveren voor stemrecht en tegen racisme. Bij de eerste mars op 7 maart 1965 werd gewelddadig ingegrepen door de politie waarna deze de Amerikaanse geschiedenis inging als het Bloody Sunday-conflict.

Series

Roots (1977)

De achtdelige televisieserie Roots bestrijkt de periode 1750-1900 en begint met het tot slaaf maken van Kunta Kinte. De serie geeft een inkijk in de obstakels in het leven van zwarte mensen in een door ras verdeelde Verenigde Staten.

Dear White People (2017-heden)

De comedy-dramaserie van Netflix Dear White People behandelt de levens van studenten van kleur op een Ivy League-universiteit. Ze krijgen te maken met vernederingen en gekonkel op een onderwijsinstelling die lang niet zo liberaal is als deze zelf denkt.

Seven Seconds (2018)

Een politieagent probeert de dood van een zwarte jongen in de doofpot te stoppen. De Netflix-serie Seven Seconds gaat in op de misstanden in het justitieapparaat van de Verenigde Staten.

116 Trailer Seven Seconds

Watchmen (2019)

Watchmen heeft als startpunt het historische racistische bloedbad in Tulsa in de Verenigde Staten in 1921, waarbij honderden zwarte inwoners van de stad om het leven komen. In hedendaags Tulsa krijgen de nazaten van de slachtoffers een financiële vergoeding maar worden ze tevens met de dood bedreigd door een groep die streeft naar witte suprematie. De regisseur van Watchmen werkt met dit plot Amerika's pijnlijke racistische verleden en de huidige opleving van extreemrechts uit.

When They See Us (2019)

De vierdelige miniserie When They See Us vertelt het waargebeurde verhaal van vijf donkere tieners uit Harlem die in 1989 worden gearresteerd en vervolgens veroordeeld voor een verkrachting die ze niet hadden gepleegd. Het zal jaren duren voordat ze weer vrijkomen in een zaak waarmee ook de huidige Amerikaanse president zich bemoeide, door ten tijde van de rechtszaak in krantenadvertenties te pleiten voor de doodstraf van de vijf.

179 Bekijk hier de trailer van When they see us

Documentaire

Freedom Riders (2010)

In 1961 kreeg een groep activisten met verschillende etnische achtergronden te maken met fysiek geweld van witte mensen, omdat ze zonder rassenscheiding in bussen door het zuiden van de Verenigde Staten reisden. Vijftig jaar later kijkt Freedom Riders terug op de periode waarin rassenscheiding wettelijk was vastgelegd in delen van de Verenigde Staten.

I Am Not Your Negro (2016)

In de documentaire van de op Haïti geboren filmmaker Raoul Peck laat hij de Amerikaanse schrijver James Baldwin (1924-1987) aan het woord over "het verhaal van de neger" in Amerika. De inzichten van de schrijver, en zijn door Samuel L. Jackson voorgelezen brieven, blijken nog steeds actueel.

136 Trailer I Am Not Your Negro

13th (2016)

In 1865 bepaalde het dertiende amendement van de Amerikaanse grondwet dat slavernij verboden is, behalve als straf bij een veroordeling van een misdrijf. Die laatste passage stelt de overheid in staat om veroordeelden in te zetten als onvrijwillige arbeidskracht. Regisseur Ava DuVernay betoogt dat dit heeft geleid tot moderne slavernij van zwarte Amerikanen in gevangenissen die zijn gebouwd met winstoogmerk.

Time: The Kalief Browder Story (2017)

Kalief Browder brengt zonder enige veroordeling drie jaren door in de gevangenis na te zijn beschuldigd van diefstal. Time: The Kalief Browder Story vertelt in zes delen zijn verhaal.

Rest in Power: The Trayvon Martin Story (2018)

Trayvon Martin wordt in 2012 doodgeschoten door George Zimmerman, die hiervoor niet veroordeeld wordt. De zesdelige documentaireserie Rest in Power: The Trayvon Martin Story behandelt de opkomst van de Black Lives Matter-beweging als reactie op de uitspraak.