Krishnendu Majumdar, voorzitter van de British Academy of Film and Television Arts, heeft naar aanleiding van de dood van George Floyd aandacht besteed aan het gebrek aan diversiteit bij de BAFTA-nominaties. Dit deed hij in het eerste bericht naar de leden sinds hij vorige week benoemd werd tot voorzitter.

"Het is niet langer acceptabel om enkel niet-racistisch te zijn: BAFTA moet actief antiracistisch zijn. Organisaties kunnen niet langer afstand nemen van maatschappelijke vraagstukken", aldus Majumdar in de brief aan de leden van de Britse organisatie die de nationale film- en televisie-industrie ondersteunt en jaarlijks de prestigieuze filmprijzen uitreikt.

Hij vervolgt: "Ik begin de positie van voorzitter op een kritiek punt in de moderne geschiedenis. De gruwelijke moord op George Floyd door een politieagent uit Minnesota heeft over de hele wereld enorme golven van antiracistische protesten en demonstraties veroorzaakt. Ik ben van mening dat elke organisatie, inclusief BAFTA, haar rol moet spelen als reactie op deze beweging."

'Ver verwijderd van waar we willen zijn'

BAFTA doet momenteel onderzoek - onder leiding van Majumdar - naar de manier waarop het beleid rondom diversiteit bij haar filmprijzen kan worden verbeterd. Dit komt na veel kritiek op het gebrek aan diversiteit bij de prijsuitreiking eerder dit jaar. De lijst met filmnominaties bestond enkel uit titels waar voornamelijk witte acteurs in speelden. Daarnaast was er geen enkele film geregisseerd door een vrouwelijke regisseur.

Majumdar liet ook weten dat de filmnominaties aantoonde dat "we ver verwijderd zijn van waar we willen zijn". "Ik wil zien dat onze we openstaan voor iedereen, ongeacht hun achtergrond, ras, seksualiteit, beperking of geslacht. Ik geloof dat we de volgende generatie kunnen inspireren."

De bevindingen van het onderzoek zouden komende zomer gepresenteerd moeten worden, waarna "actie moet worden ondernomen".