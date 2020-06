Acteur Hartley Sawyer is ontslagen bij de Amerikaanse serie The Flash nadat een groot aantal van zijn oude tweets afgelopen week opdook. De tweets, die hij schreef voordat hij in de serie speelde, verwijzen naar seksueel geweld en bevatten racistische en homofobe taal. Hoewel de acteur zijn account heeft opgeheven, werden afbeeldingen van zijn oude tweets gedeeld.

"Hartley Sawyer zal niet terugkeren voor seizoen zeven van The Flash", luidt een verklaring van televisienetwerk The CW, producenten Warner Bros. TV en Berlanti Productions en uitvoerend producent Eric Wallace.

"Met betrekking tot de berichten van meneer Sawyer op sociale media; we tolereren geen denigrerende opmerkingen die gericht zijn op ras, etniciteit, nationale afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Dergelijke opmerkingen zijn in strijd met onze waarden en beleidslijnen, die een veilige, inclusieve en productieve omgeving voor ons personeel moeten garanderen", staat in de verklaring.

Verwijzingen naar seksueel geweld

Onder de tweets die Twitter-gebruikers de afgelopen twee weken hebben opgedoken, is er een uit 2012 waarin Sawyer schreef: "Het enige dat me ervan weerhoudt om licht racistische tweets te schrijven, is de wetenschap dat Al Sharpton (een Amerikaanse mensenrechtenactivist, red.) nooit zou ophouden met klagen over mij."

In 2014 schreef hij: "Ik heb vandaag genoten van een geheime borsten-viewing tijdens een auditie." Verschillende tweets verwijzen naar het mishandelen van vrouwen en eentje luidt: "Ik daterape mezelf, zodat ik niet hoef te masturberen."

'Ik schaam me voor mijn schreeuw om aandacht'

Sawyer verontschuldigde zich op Instagram en zei: "Mijn woorden - het is niet relevant dat ze grappig waren bedoeld - waren kwetsend en onaanvaardbaar. Ik schaam me ervoor dat ik in staat was tot deze werkelijk vreselijke schreeuwen om aandacht. Ik betreur het ten zeerste. Dit was onacceptabel gedrag. Dit waren woorden die ik destijds de wereld instuurde zonder na te denken of te erkennen dat ze kwaad konden doen. Dat heb ik vandaag wel gedaan."

Sawyer maakte in 2017 zijn entree in The Flash als Ralph Dibny, ook bekend als Elongated Man. Hij had aanvankelijk een gastrol in de superheldenserie, maar sinds 2018 was hij regelmatig te zien.