Acteurs Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss, die de hoofdrollen spelen in het vierde deel van The Matrix, zijn positief over het script voor de film. Dat melden ze maandag aan Empire. Reeves vindt het verhaal "enorm relevant en actueel" en zegt dat het voor hem zelfs de enige reden was om terug te keren op de set van het vierde deel.

Reeves vindt het scenario van de nieuwe film net zo actueel en relevant als dat van het eerste deel. "Lana Wachowski schreef een prachtig script en een prachtig verhaal dat bij mij in de smaak viel", vertelt de acteur, die wederom in de huid van hoofdpersonage Neo kruipt.

"Dat is voor mij de enige reden om het weer te doen", aldus de 55-jarige acteur. "Het is gewoon geweldig om weer met haar te werken. Het was heel bijzonder en ik denk dat het verhaal een aantal zinvolle boodschappen bevat waar we wat uit kunnen halen."

Moss, die Trinity speelt, hield zich helemaal niet bezig met een eventueel vervolg van de filmserie tot ze ervoor gevraagd werd. "Toen het script - vol diepte, integriteit en kunstzinnigheid - me werd voorgelegd, dacht ik: dit is een cadeau. Het was gewoon heel spannend", zegt de 52-jarige actrice.

The Matrix-trilogie wereldwijd succes

De eerste Matrix-film verscheen twintig jaar geleden en werd een wereldwijd kassucces. De film won vier Oscars, waaronder een voor de visuele effecten.

In 2003 kwamen The Matrix Reloaded enThe Matrix Revolutions uit. De drie delen hebben samen ruim 1,6 miljard dollar (omgerekend ruim 1,4 miljard euro) opgeleverd.

De sciencefictionfilmreeks gaat over computerhacker Neo, die ontdekt dat het leven slechts een simulatie is die gemaakt is om mensen onder controle te houden. Hij wordt door rebellen uit deze Matrix gehaald en begint samen met hen een strijd voor de vrijheid van de mens.