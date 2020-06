Het personage James Bond zou in de nieuwste film, die in november te zien is, vader zijn van een dochter. Bronnen die het script hebben ingezien van No Time To Die melden aan The Mail on Sunday dat Bond voor het eerst in de geschiedenis van zijn bestaan een kind heeft.

Bond (rol van Daniel Craig) zou vader zijn van dochter Mathilde, die hij samen kreeg met Madeleine Swann (vertolkt door Láa Seydoux).

Een gelekte versie van het script is verkocht via eBay, waardoor enkele verhaallijnen uit de 25e James Bond-film nu al bekend zijn. Zo zou de geheim agent in No Time To Die een biologische pandemie helpen bestrijden, waardoor de film onverhoopt actueel is geworden.

Het vaderschap van Bond zou volgens de ingewijden een grote rol in de film spelen.

Uitstel wegens coronavirus

Het was de bedoeling dat No Time To Die begin april al te zien zou zijn. Wegens de uitbraak van het coronavirus is besloten om dit een half jaar uit te stellen. Naar verwachting verschijnt de film nu in november.

No Time To Die is de 25e Bond-film en de laatste waarin Craig de rol van de Britse spion op zich neemt. De film, geregisseerd door Cary Fukunaga en geschreven door Phoebe Waller-Bridge, is de opvolger van de in 2015 verschenen film Spectre. Zangeres Billie Eilish bracht eerder dit jaar al de titelsong van de film No Time To Die uit.

De film verschijnt op 12 november in het Verenigd Koninkrijk en op 25 november in de Verenigde Staten.