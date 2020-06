Het personage van Batwoman in de gelijknamige superheldenserie wordt niet door een andere actrice ingevuld na het vertrek van Ruby Rose. Dat zegt bedenker Caroline Drie tegen Deadline.

"We moeten Batwoman gewoon opnieuw invullen en respecteren wat Ruby voor het personage heeft betekend. Zo helpen we het publiek ook een beetje. We vragen ze niet om de olifant in de kamer ter sprake te brengen", aldus Drie.

Rose kondigde eind mei haar vertrek aan als Batwoman. Een reden voor de plotselinge breuk noemde ze niet.

Drie is sinds het vertrek met Rose bezig met het bedenken van een nieuw personage. "Zij is het verleden geïnspireerd door Batwoman, dus ze zal de cape dragen. Misschien is ze niet helemaal de juiste persoon om dat te doen, maar dat maakt het juist zo leuk."

Het personage Ryan Wilder zou de nieuwe hoofdpersoon moeten worden in het tweede seizoen. Drie zegt niet of Wilder een compleet nieuw personage is, of een nieuwe naam van een al bestaand figuur uit de serie.

Het eerste seizoen van Batwoman kon door de coronacrisis niet worden afgemaakt. Daardoor zijn ook een aantal afleveringen met Batwoman in de hoofdrol afgeblazen.