Josh Trank, regisseur van superheldenfilm Fantastic Four, had voor de rol van Sue Storm aanvankelijk een zwarte actrice willen casten. Omdat hij daar naar eigen zeggen veel kritiek op kreeg, heeft hij dat uiteindelijk niet gedaan, dat vertelt de regisseur aan Geeks of Color.

In de Marvel-strips zijn Sue Storm (Invisible Woman) en haar broer Johnny (Human Torch) wit. In de film van Trank werd de rol van Johnny vertolkt door de zwarte acteur Michael B. Jordan. Voor zijn geadopteerde zus wilde Trank een zwarte actrice casten, maar daar stond de filmstudio volgens Trank niet achter. Uiteindelijk werd Kate Mara voor de rol gecast.

"Daarover werden achter de schermen veel controversiële gesprekken gevoerd. Ik was vooral geïnteresseerd in een zwarte Sue Storm, een zwarte Johnny Storm en een zwarte Franklin Storm", zei Trank. "Toen het erop aankwam, werd ik behoorlijk tegengewerkt bij de casting van een zwarte vrouw voor die rol."

'Ik schaam me ervoor dat ik niet principieel genoeg was'

Trank vindt nu dat hij uit protest het project had moeten verlaten. "Als ik daarop terugkijk, had ik gewoon moeten weggaan. Ik schaam me ervoor dat ik niet principieel genoeg was."

De regisseur heeft het gevoel "gefaald te hebben". "Ik ben iemand die altijd zegt dat je moet opkomen voor waar je in gelooft, zelfs als dat betekent dat je daarmee je carrière in gevaar brengt. Ik voel me er slecht over dat ik toen niet voet bij stuk gehouden heb."

In 2015, na de release van de film, had Trank ook al kritiek op de filmstudio. Hij uitte destijds zijn ongenoegen op Twitter en schreef dat de bioscoopfilm niet zijn eigen versie was. "Jullie gaan die versie waarschijnlijk nooit zien. Dat is de realiteit." De regisseur verwijderde zijn tweet later.

Fantastic Four werd uitgebracht door Fox, voordat Marvel de rechten van de filmserie terugkreeg.