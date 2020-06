Acteur Chris Chalk vond de originele Perry Mason-serie, leuk maar was niet helemaal verkocht. De zwarte acteur, die in de nieuwe versie van de juridische dramaserie uit de jaren vijftig en zestig een detective speelt, voelde zich niet vertegenwoordigd in de oorspronkelijke serie, vertelt hij in een panelgesprek over de serie.

"Ik groeide op met herhalingen van Perry Mason", aldus Chalk. "Ik vond het leuk, maar ik hield er niet van. Dat kwam omdat ik er niet in werd vertegenwoordigd, noch mijn moeder, mijn vriend, mijn neef, niemand. Dus hoe goed dit soort klassiekers ook zijn, ik geef er niet om omdat ze niet om mij geven."

Chalk speelde een van de hoofdrollen in de Netflix-serie When They See Us, gebaseerd op een waargebeurd verhaal waarin vijf donkere tieners onterecht werden veroordeeld voor een verkrachting in Central Park, New York. De acteur was blij verrast toen hij in het script van Perry Mason las dat er zich ook scènes in het huis van het door hem vertolkte personage afspeelden, iets wat volgens hem niet vaak voorkomt bij zwarte personages in films en series.

De remake van Perry Mason speelt zich af in Los Angeles in 1932 en is vanaf 22 juni te zien bij Ziggo. De titelrol wordt vertolkt door Matthew Rhys, bekend van zijn hoofdrol in de spionageserie The Americans.