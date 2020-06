Hoewel er momenteel wereldwijd veel speelt, hebben actuele gebeurtenissen volgens uitvoerend producent Bruce Miller niet direct invloed op de verhaallijn van de succesvolle serie The Handmaid's Tale. "Maar iedereen van het schrijversteam kijkt het nieuws en leest de krant. Alle discussies die je hebt, worden daardoor automatisch gekleurd."

De opnames voor het vierde seizoen van The Handmaid's Tale - een serie over een dystopische samenleving waarin vrouwen als eigendommen worden beschouwd - waren net begonnen toen ze door de coronacrisis alweer moesten worden stopgezet. FOX zendt vanaf maandagavond de eerste twee seizoenen uit met elke week een dubbele aflevering.

Hoe zorg je ervoor dat mensen blijven kijken naar een serie waarin zo veel gruwelijke dingen gebeuren?

"Ik denk dat mensen blijven kijken omdat The Handmaid's Tale iets met ze doet. Ik denk niet dat je er een goed gevoel van krijgt, maar het geeft je wel iets authentieks en iets om over na te denken. Dat is wat blijft hangen. Je kunt ook op ieder moment stoppen met kijken en teruggaan naar je eigen wereld. Misschien voelt het als een opluchting wanneer je The Handmaid's Tale even achter je kunt laten."

In de serie gebeuren soms dingen die te erg of ongeloofwaardig voor woorden lijken. Hoe zorg je ervoor dat het verhaal toch geloofwaardig blijft?

"Iedereen heeft een andere grens wat dat betreft. Wij kijken altijd of iets - hoe verschrikkelijk ook - ooit in het echt is gebeurd en of iemand ooit zoiets heeft meegemaakt. Er is ook een voorval van jaren geleden dat ik altijd in mijn achterhoofd houd. Ik ging naar The Terminator, waarin een robot achternagezeten wordt. Hij lijkt onverwoestbaar, maar aan het einde van de film gaat hij toch dood."

"Vervolgens staat hij op uit de dood. 'Maar dit kan niet!', riep een vrouw die achter me zat, terwijl de hele film natuurlijk een aaneenschakeling van ongeloofwaardige momenten is. De stem van deze vrouw probeer ik altijd in gedachten te houden."

Bruce Miller is uitvoerend producent bij The Handmaid's Tale. Hij is daarmee verantwoordelijk voor alle creatieve en financiële aspecten van de serie, die al verschillende Emmy Awards en Golden Globes heeft gewonnen. (Foto: BrunoPress)

De wereld staat in brand: naast de coronapandemie zijn er wereldwijd antiracismeprotesten naar aanleiding van de dood van George Floyd. Neem je dat mee in het schrijfproces?

"We zien die gebeurtenissen niet als leidraad voor de verhaallijn, maar natuurlijk word je er hoe dan ook door beïnvloed. Iedereen van het schrijversteam kijkt het nieuws en leest de krant. Alle discussies die je hebt, worden daardoor automatisch gekleurd. Als we met z'n allen bij elkaar zitten, hebben we het eerst over onze levens. En daarna gaan we over naar het schrijfproces."

Hoe kom je thuis na een dag werk?

"Je zou misschien denken dat de schrijverskamer en de set de deprimerendste plekken op aarde zijn, maar niets is minder waar. De acteurs zijn ontzettend professioneel en iedereen is dol op elkaar. Er is een hoop luchtigheid. Yvonne Strahovski lijkt in niets op haar personage Serena. En hetzelfde geldt voor Joseph Fiennes, die zo ver van zijn personage Fred af staat. Tegelijkertijd speelt hij de beste Fred die er maar kan zijn. En Lizzy (Elizabeth Moss, die de hoofdrol speelt, red.) zegt regelmatig: 'Ik huil niet echt hè, ik doe alsof ik huil.' Op een bepaalde manier staan de acteurs juist heel ver van hun personages af."

Wil je je publiek iets leren?

"Nee, dat zie ik niet als onderdeel van mijn werk. Ik denk ook niet dat ze daarop zitten te wachten. Daarbij moet ik wel zeggen dat kunst heel educatief kan zijn: ik leer er mijn hele leven al van. Maar in The Handmaid's Tale vertellen we een verhaal en dan werkt het niet als ik van tevoren bedenk welke boodschap ik daarin wil stoppen. Het is veel krachtiger als jij er na het kijken zelf iets uit weet te halen. Wat dat is, is heel persoonlijk."

Op welke manier gooit de coronacrisis momenteel roet in het eten bij het maken van The Handmaid's Tale?

"We hadden er net zes weken voorbereidingen voor het vierde seizoen op zitten en we hadden al twee weken gedraaid, toen iedereen ineens naar huis moest. Onze crewleden komen uit alle delen van de wereld en moesten binnen 24 uur weg. We hebben gelukkig veel contact met elkaar, dat toont wel aan dat we echt een soort familie zijn geworden. We moeten nu nadenken over hoe het verder moet. Op welke manier kunnen we straks weer op de set staan?"