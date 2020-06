De opnames van Goede Tijden, Slechte Tijden zullen op maandag 8 juni weer beginnen. Producent EndemolShine laat aan RTL Boulevard weten dat de proefopnames goed zijn verlopen. "We zijn er klaar voor", aldus de woordvoerder.

De opnames van Goede Tijden, Slechte Tijden liggen sinds 16 maart stil. Hierdoor was de laatste aflevering van dit seizoen al op 28 mei te zien, in plaats van eind juni. Vanwege de opnamestop was er dit jaar geen gebruikelijke cliffhanger.

Ook in het nieuwe seizoen wordt GTST voorlopig vier dagen per week uitgezonden. Volgens RTL waarderen kijkers het dat RTL 4 op vrijdag eerder begint met de weekendprogrammering.

Ferry Doedens, die in de soap de rol van Lucas Sanders speelt, is twee weken op non-actief gesteld en zal dus niet aanwezig zijn bij de eerste opnames.

De acteur vertelde eerder deze week in een interview met meerdere mensen fysiek contact gehad te hebben, waarop de productie besloot Doedens voorlopig niet toe te laten tot de set. Door zijn tijdelijke afwezigheid is vooralsnog één script aangepast.