Na twee seizoenen van de serie en twee theatervoorstellingen is het duo Rundfunk vanaf 8 juni in de bioscoop te zien met de crimecomedy Jachterwachter, die zich afspeelt op een camping. Het duo zocht een locatie die "heel Nederlands en kut tegelijk is", vertellen ze in gesprek met NU.nl.

In 2015 en 2016 maakten Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout de serie Rundfunk, die draait om twee middelbare scholieren en enorm goed ontvangen werd. "Met gestrekt been, de ballen naar voren, schaamteloos, meedogenloos - maar wel met een klein hartje", omschrijft Van de Velde de humor van het duo.

Na twee seizoenen van de serie was het volgens Van Kalmthout "klaar" en volgden twee theatervoorstellingen. "Een logische volgende stap is de film. Het echte grote werk."



"Het verhaalidee dat we hadden was meer geschikt voor een film dan voor de serie of het theater", voegt Van de Velde toe. Voor het verhaal zochten de twee een soortgelijke setting als een middelbare school. "Heel Nederlands en kut tegelijk."

Van Kalmthout: "Ik had het idee om een western in het Westland (een streek in Zuid-Holland met veel glastuinbouw, red) te maken." "Dat is het uiteindelijk niet geworden, omdat ik het Westland niet goed ken", vult Van de Velde aan.

146 Rundfunk-duo probeert treurige camping te redden in eerste film

Bokma speelt een eindbaas

De verhaalsetting werd uiteindelijk een camping, waarvan Van de Velde de beheerder speelt. Van Kalmthout is te zien als een gevallen kinderpopster die de camping als toevluchtsoord gebruikt.

Ook zijn er rollen voor onder anderen Carly Wijs en Pierre Bokma, die in de serie Rundfunk de memorabele rol van leraar Duits - en Hitlerfanaat - speelde.

"Deze rol is wat minder karikaturaal", zegt Van Kalmthout. "Het is wel een gevaarlijk type, een soort eindbaas." Van de Velde: "Als je denkt dat alles is gelukt, moeten we ook nog de eindbaas verslaan. De rol is minder komisch dan de Duitse leraar, maar wel echt vet."

Pierre Bokma speelt een ander soort rol in Jachterwachter. (Foto: Filmdepot)

'Lastig te zeggen of er een potentiële 'Onvoldoende' in zit'

De meeste mensen denken bij Rundfunk aan de befaamde scène waarin de personages van Van de Velde en Van Kalmthout op zeer verwarrende wijze van hun Duitse leraar te horen krijgen dat ze een onvoldoende hebben gehaald voor hun proefwerk.

Het fragment groeide uit tot een internethit en is inmiddels ruim vijf miljoen keer bekeken op YouTube. Van Kalmthout vindt het lastig om te zeggen of er in de film weer een potentiële memorabele scène in zit die mensen zich nog jaren herinneren. "Dat wisten we van 'Onvoldoende' ook pas achteraf. Deze film leunt wel minder op sketches en meer op het verhaal en de personages."

110 Bekijk een clip uit Rundfunk

Eigen fles champagne voor Zoom-première

Jachterwachter zou eigenlijk eind april al uitkomen, maar moest wegens de gesloten bioscopen nog even op de plank blijven liggen. Van Kalmthout: "Natuurlijk vonden we dat jammer, maar wat er nu gaande is, is zo veel groter dan de film."

"Voor je ego is het leuk om er met een grootste première op feestelijke wijze een punt achter te zetten", vult Van de Velde aan. "Maar er zijn nu ergere, wereldomvattende dingen aan de hand."

"Misschien dat we de première alsnog vieren met dertig vrienden en familieleden erbij", zegt Van Kalmthout. "Of we trekken thuis een pak aan en kopen een eigen fles champagne voor een Zoom-première."

Een Engelstalige Rundfunk gaat volgens Van de Velde niet gebeuren. "Ik kan me niet voorstellen dat we onze comedy in Amerika zouden mogen en kunnen maken. Als je daar een keer naar een gehandicapt persoon kijkt, word je al veroordeeld."

En een filmvervolg, zit dat er dan in? "Zonder al te veel te spoilen: het verhaal is redelijk af", aldus Van Kalmthout. "Maar als er zeventien miljoen mensen naar deze film gaan, dan willen we voor het geld best een vervolg maken. Voor geld doen we een hele hoop", lacht de acteur.