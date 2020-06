De miniserie Chernobyl is veertien keer genomineerd door de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), maakt de organisatie die de BAFTA Awards uitreikt donderdag bekend.

Daarmee evenaart Chernobyl het BAFTA-record van Killing Eve, de misdaadserie die vorig jaar eveneens veertien keer werd genomineerd. Uiteindelijk won Killing Eve drie prijzen, waaronder de prijs voor de beste dramaserie.

De serie Chernobyl, die bij HBO en Sky te zien is, is onder meer genomineerd in de categorieën beste miniserie, beste acteur (Jared Harris) en beste bijrol (Stellan Skarsgard).

De miniserie, die gaat over de kernramp in de gelijknamige Oekraïense plaats (destijds onderdeel van de Sovjet-Unie) in 1986, sleepte eerder al meerdere Emmy Awards en Golden Globes in de wacht.

Daarnaast zijn The Crown (met zeven nominaties), Fleabag (zes), Giri/Haji (zes), His Dark Materials (vijf) en The Virtues (vijf nominaties) de grote kanshebbers.

De BAFTA Awards hebben dit jaar ook een Nederlands tintje. Televisieproducent John de Mol maakt met The Voice UK kans op de prijs voor het beste entertainmentprogramma.