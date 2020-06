Een voormalig scriptschrijver van Glee wijt het vermeende wangedrag van actrice Lea Michele aan de cultuur op de set van de comedyserie. Michele verloor dinsdag haar sponsorcontract met maaltijdboxbedrijf HelloFresh vanwege vermeend racistisch gedrag tijdens de opnames van Glee.

"De meeste mensen die ik ontmoette op de set van Glee waren fantastisch", schrijft Marti Noxon donderdag op Twitter over haar werk als parttime scriptschrijver voor het derde seizoen van de comedyserie in 2011. "Maar als pestkoppen zich kunnen manifesteren, dan is er een cultuur die dat toestaat."

In een eerdere tweet refereerde Noxon, die van 1987 tot 2003 ook tekstschrijver was van de horrorserie Buffy the Vampire Slayer, aan mannelijke schuldigen aan wangedrag op de set van Glee. De scenarioschrijver vroeg zich af waarom die mannen niet bij naam genoemd werden. Noxon verwijderde die tweet omdat er naar eigen zeggen verwarring ontstond over de betrokkenheid van acteurs en stelt naar niemand specifiek te verwijzen.

Maaltijdboxbedrijf HelloFresh linkt recente aantijgingen aan het adres van Michele aan racisme en verbrak dinsdag de zakelijke banden met de Glee-actrice, waarop de actrice haar excuses aanbood. Eerder op de dag zei actrice Samantha Marie Ware dat Michele haar leven tot "een hel" maakte tijdens de opnames van Glee, waarop ze bijval kreeg van andere collega's die samenwerkten met Michele.

Heather Morris, Micheles tegenspeelster in Glee, deelde woensdag op Twitter dat de actrice "zeer onprettig" was om mee samen te werken en onderschreef haar "langdurig" wangedrag.