Twee nieuwe films van Steve McQueen, die gaan over racisme in het Verenigd Koninkrijk, worden door de regisseur opgedragen aan de overleden George Floyd en de Black Lives Matter-beweging.

"Deze films zijn voor George Floyd en alle andere zwarte mensen die zijn vermoord om wie ze zijn – in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of waar dan ook. Black lives matter", aldus McQueen volgens Deadline.

De regisseur liet dit woensdag weten nadat bekend werd dat zijn films onderdeel uitmaken van de selectie van Cannes, hoewel het festival dit jaar geen doorgang vindt wegens het coronavirus. Van 22 tot en met 26 juni houdt het filmfestival, dat niet tegen pandemieën verzekerd is, een online filmbeurs voor filmprofessionals.

Mangrove en Lovers Rock zijn onderdeel van een reeks van vijf films, die te zien zullen zijn via Amazon Prime en de BBC. In elk deel wordt een ander verhaal verteld, maar in alle vijf staan personages centraal die in de jaren zestig, zeventig of tachtig te maken hebben met discriminatie en racisme.

McQueen begon zijn carrière als videokunstenaar en heeft inmiddels vier lange speelfilms op zijn naam staan. De recentste is het misdaaddrama Widows. Zijn slavernijdrama 12 Years a Slave won in 2014 drie Oscars, waaronder die voor de beste film.

De zwarte Amerikaan George Floyd overleed vorige week maandag tijdens een hardhandige arrestatie. Zijn overlijden leidde tot grootschalige demonstraties in de VS. Ook in Europa wordt verontwaardigd gereageerd op politiegeweld jegens Afro-Amerikanen.