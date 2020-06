Na het vertrek van Ruby Rose als vertolkster van de titelrol in de superheldenserie Batwoman hebben zender The CW en producent Warner Bros. TV voor een compleet nieuw personage als alter ego van de superheldin gekozen, meldt Decider.

Het nieuws lekte uit door een inmiddels gewiste castingoproep. Daarin werd gesproken over "Ryan Wilder, een vrouw van midden tot eind twintig zonder voorafbepaalde etniciteit die op het punt staat om Batwoman te worden".

Rose kondigde in mei haar vertrek als vertolkster van Kate Kane aan. De actrice noemde haar vertrek een moeilijk besluit, maar gaf geen reden op.

Vanwege de coronacrisis eindigde het eerste seizoen van Batwoman na 20 in plaats van 22 afleveringen. Het is niet bekend of het nieuwe personage verwerkt wordt in de resterende twee afleveringen van het eerste seizoen en of die überhaupt nog opgenomen worden.

Wel is bekend dat de serie een tweede seizoen krijgt.