Het maaltijdboxbedrijf HelloFresh heeft het contract met Glee-actrice Lea Michele dinsdag opgezegd. Het bedrijf linkt recente aantijgingen aan het adres van de actrice aan racisme, schrijft het in een verklaring op Twitter.

"HelloFresh keurt iedere vorm van racisme of discriminatie af", aldus het bedrijf. "We nemen de beschuldigingen aan het adres van Lea Michele heel serieus en hebben onze zakelijke banden met haar met onmiddellijke ingang beëindigd."

Dinsdag zei actrice Samantha Marie Ware zegt dat Michele haar leven tot een hel maakte tijdens de opnames van Glee. Michele deed Ware zelfs twijfelen of ze nog wel een carrière in Hollywood wilde.

Andere castleden van Glee betuigden via sociale media hun steun aan Ware. Black Lightning-acteur Dabier Snell, die in 2014 een gastrol had in de comedyserie, meldde dat Michele hem niet aan tafel liet zitten met haar en andere castleden omdat hij er "niet thuishoorde".