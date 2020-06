Het filmfestival van Cannes heeft het transcript vrijgegeven van de toespraak die artistiek leider Thierry Frémaux dinsdag na de onthulling van de officiële selectie geeft. Daarin onthult hij details over de samenstelling van de selectie van dit jaar, zonder specifieke titels te noemen.

De officiële selectie van het festival bestaat uit 56 films. Het festival ontving echter 2.067 films, een recordaantal inzendingen.

Bij de inzendingen zaten 909 debuutfilms. Ook dat is een recordaantal. 258 van die debuutfilms werden geregisseerd door vrouwen (28,4 procent) en 651 door mannen (71,6 procent). In de selectie zit een recordaantal van vijftien debuutfilms. Vorig jaar ging het nog om tien debuutfilms.

532 regisseuses dienden hun film in (25,7 procent van het totaal), tegenover 575 regisseuses die in 2019 waren geregistreerd. Wel zijn dit jaar meer regisseuses geselecteerd. Dit jaar gaat het om zestien, tegenover veertien vorig jaar.

'Een evolutie gedurende meerdere jaren'

Frémaux zegt hierover: "Dit groeiend aantal vrouwelijke regisseurs in de selectie is het resultaat van een evolutie die gedurende meerdere jaren is waargenomen. Het getuigt, in aantal en in waarde, van de artistieke bijdrage van vrouwen aan de hedendaagse cinema of ze nu regisseuse of technicus zijn."

Hij merkt op dat er dit jaar niet alleen een bredere selectie van nationaliteiten is, maar ook een bijzonder groot aantal Franse films. "Naast landen die altijd goed vertegenwoordigd zijn (de VS, Zuid-Korea, Japan, het VK), evenals zeldzame of nieuwe gebieden (Bulgarije, Georgië, Congo), onderscheidt de oogst van 2020 zich door een sterke Franse selectie. Elk jaar presenteert Cannes tussen de tien en vijftien Franse films. Dit jaar hebben we 21 Franse films. Vijf meer dan in 2017, elf meer dan in 2018 en acht meer dan in 2019."

Het festival zou vorige maand plaatsvinden, maar de 73e editie moest worden geannuleerd vanwege het coronavirus. De organisatie beloofde in juni wel met een lijst van geselecteerde films voor de afgeblazen editie van 2020 te komen. Van 22 tot en met 26 juni houdt het filmfestival, dat niet tegen pandemieën verzekerd is, een online filmbeurs voor filmprofessionals.