De cast en crew van Mission: Impossible 7 bereiden zich voor om in september de opnames te kunnen hervatten, zegt assistent-regisseur Tommy Gormley dinsdag in het BBC Radio 4-programma Today. In februari moest de productie van de film vanwege de coronacrisis worden stilgelegd.

Gormley zei dinsdag na de publicatie van de veiligheidsprotocollen van de British Film Commission "ervan overtuigd" te zijn dat de medewerkers dan weer aan de slag kunnen en dat het zevende deel tegen mei 2021 kan worden afgerond.

Aanvankelijk zou in februari en maart in de Italiaanse stad Venetië worden gefilmd. Maar omdat er toen in Italië minstens 150 besmettingen met het coronavirus geconstateerd waren, werd de productie stilgelegd.

"We hopen in september weer te gaan filmen. We waren nog maar een paar dagen bezig met opnames in Venetië. We waren in het epicentrum toen het allemaal begon, dus moesten we vier of vijf dagen voor de opnames alweer stoppen", vertelde Gormley.

"We hopen in september weer te kunnen beginnen. We hopen alle landen die we op de planning hadden te bezoeken. En we willen een groot deel in de studio in het Verenigd Koninkrijk opnemen. We willen nu van september tot eind april of begin mei aan de film werken. We zijn ervan overtuigd dat we dit kunnen."

Cruise zal in het zevende deel van de Mission: Impossible-reeks wederom als geheim agent Ethan Hunt te zien zijn. Momenteel wordt niet alleen gewerkt aan het vervolg op de in 2018 verschenen film Mission: Impossible - Fallout. Regisseur Christopher McQuarrie is ook al bezig met het achtste deel.